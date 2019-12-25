Житель Ленобласти поблагодарил власти за своевременные выплаты

Особо подписчик отметил региональную помощь самозанятым.

Новый пост, размещённый в Instagram-аккаунте Правительства России, напомнил о возможностях получения финансовой поддержки, которые встают в силу в начале лета. Среди комментаторов был замечен житель Ленинградской области, который рассказал, как государственные выплаты помогли передать кризис. Об этом сообщил online47.

Пользователь из 47-ого региона поделился своей историей: он и его семья соблюдает самоизоляцию два месяца. В апреле ими были получены 111 тысяч рублей, обещанные президентом, а также финансовая поддержка, обеспечить которую поручил Александр Дрозденко. Кроме того, детей обеспечили сухпайками, которых хватит на долгое время.

По словам компенсатора, без назначенных выплат было бы тяжело пережить эпидемию. В связи с этим, он поблагодарил федеральное и региональное правительство за достойную помощь. Особенно Мужчина отметил меры поддержки самозанятых, которым за период борьбы с коронавирусом выплатили 7 тысяч рублей.

Ранее мы рассказали о том, что школьники Ленобласти смогут изучать новые технологии в режиме онлайн.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области