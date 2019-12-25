Школьники Ленобласти смогут изучать новые технологии в режиме онлайн

Подтянуть точные науки теперь можно не выходя из дома.

Школьники из Ленобласти с 5 по 11 класс смогут принять участие во Всероссийском проекте онлайн-занятости "INSIDEGAME – 2020". Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Проект направлен на сохранение у детей тяги к знаниям в период самоизоляции: в течение двух месяцев школьники смогут освоить сферу инжиниринга, программирования, промышленного и игрового дизайна, разобраться в других современных технологиях не выходя из дома. Кроме того, предусмотрены и практические занятия – дети и подростки смогут попробовать себя в создании беспилотника, игры и мобильного приложения.

Все курсы проекта будут доступны в течение ближайших двух месяцев на YouTube-канале проекта.

Ранее мы рассказали о том, что в День защиты детей Александр Дрозденко пожелал школьникам продуктивных каникул.

Фото: Pixabay