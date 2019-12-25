В День защиты детей Александр Дрозденко пожелал школьникам продуктивных каникул

В понедельник, 1 июня, глава 47-ого региона Александр Дрозденко поздравил жителей с Днем защиты детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.
Губернатор подчеркнул, что счастливое детство современных ребят станет залогом счастливого будущего страны и общества. Для того, чтобы поддержать семьи с несовершеннолетними, в Ленинградской области разработано несколько специальных программ.
Кроме того, Дрозденко поблагодарил ленинградские семьи за заботу и внимание к младшему поколению. Самим детям губернатор пожелал хорошо провести летние каникулы:
Желаю вам провести это время весело и с пользой, стремясь к новым успехам и достижениям!
отметил Александр Дрозденко
Ранее мы рассказали о том, как поздравили с праздником детей в Выборгском районе.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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