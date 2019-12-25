В День защиты детей Александр Дрозденко пожелал школьникам продуктивных каникул

Губернатор также поблагодарил родителей за воспитание подрастающего поколения.

В понедельник, 1 июня, глава 47-ого региона Александр Дрозденко поздравил жителей с Днем защиты детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Губернатор подчеркнул, что счастливое детство современных ребят станет залогом счастливого будущего страны и общества. Для того, чтобы поддержать семьи с несовершеннолетними, в Ленинградской области разработано несколько специальных программ.

Кроме того, Дрозденко поблагодарил ленинградские семьи за заботу и внимание к младшему поколению. Самим детям губернатор пожелал хорошо провести летние каникулы:

Желаю вам провести это время весело и с пользой, стремясь к новым успехам и достижениям! отметил Александр Дрозденко

Ранее мы рассказали о том, как поздравили с праздником детей в Выборгском районе.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области