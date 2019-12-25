Отец из Ленобласти едва не сжег двухлетнего сына

Он разжигал костер с помощью керосина.

Житель Выборгского района Ленобласти едва не сжег маленького сына. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел накануне днем в поселке Красная Долина. Около пяти часов вечера оттуда в больницу привезли мальчика двух лет с ожогом пламенем лица, шеи, кистей рук 2-3 степени. У малыша поражено 12% площади тела. Ребенок находится в тяжелом состоянии, с шоком 1-2 степени.

По предварительным данным, около 16:10 на даче 38-летний мужчина, пытаясь разжечь костер, подлил в него керосин, в результате чего огонь попал на ребенка.

Ранее в Кингисеппе двухлетний малыш подавился арахисом и умер.

Фото: Piter.TV