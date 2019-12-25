В Кингисеппе двухлетний малыш подавился арахисом и умер

Инцидент произошел накануне вечером в квартире на Октябрьской улице.

Двухлетний малыш погиб в Кингисеппе, подавившись орехами. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел накануне вечером в квартире на Октябрьской улице. Мальчик ел арахис, один орешек попал ему в дыхательное горло и перекрыл доступ воздуха. Отец отнес сына в приемный покой Кингисеппской больницы. Тогда малыш уже был в состоянии клинической смерти.

Реанимация ребенка не дала никаких результатов, он скончался. Труп направлен в морг.

В прошлом месяце в посёлке Янино умерла месячная девочка.

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