В посёлке Янино умерла месячная девочка

На теле ребёнка не было внешних признаков насильственной смерти.

Во Всеволожском районе Ленинградской области умерла новорождённая девочка. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Утром 14 марта в полицию пришла телефонограмма о смерти месячной девочки. Её забрали из посёлка Янино-1 из дома на Голландской улице. На теле ребёнка не было внешних признаков насильственной смерти.

Отец малышки рассказал, что в 8 утра подошел к дочери и не обнаружил у неё дыхания, сразу вызвал скорую. Врачи только констатировали смерть ребёнка. Причину смерти установит экспертиза.

Семья полная, благополучная, на учёте не состоит.

В январе в Петербурге ребенок умер во время преждевременных родов.

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