В Петербурге ребенок умер во время преждевременных родов

Вчера, 11 января, около 20 часов в одной из квартир дома 11/13 по Боровой улице у гостьи из Узбекистана начались схватки. Она была на 24-й неделе беременности. Как стало известно в дальнейшем, женщине вызвали скорую.
К прибытию врачей маленькая девочка еще подавала признаки жизни. Однако спасти новорожденную докторам не удалось. Когда роженицу госпитализировали, стало известно, что она проживает в городе без регистрации.
На данный момент по факту случившегося проводится проверка.
Ранее мы рассказывали, что новорождённый умер во время домашних родов в петербургской квартире.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 )