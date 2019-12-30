В Петербурге ребенок умер во время преждевременных родов

Мать госпитализировали.

Вчера, 11 января, около 20 часов в одной из квартир дома 11/13 по Боровой улице у гостьи из Узбекистана начались схватки. Она была на 24-й неделе беременности. Как стало известно в дальнейшем, женщине вызвали скорую.

К прибытию врачей маленькая девочка еще подавала признаки жизни. Однако спасти новорожденную докторам не удалось. Когда роженицу госпитализировали, стало известно, что она проживает в городе без регистрации.

На данный момент по факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы рассказывали, что новорождённый умер во время домашних родов в петербургской квартире.

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