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19-летняя жительница Ленобласти обвинила отца в сексуальном насилии
Сегодня, 9:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

19-летняя жительница Ленобласти обвинила отца в сексуальном насилии

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По её словам, он насиловал её с 2015 по 2016 год.

Житель Ленинградской области два года насиловал малолетнюю дочь. Об этом девочка рассказала, уже будучи взрослой. Об этом рассказало АН "Оперативное прикрытие".

О своем жутком детстве 19-летняя девушка решилась рассказать через 10 лет. По словам девушки, которая сейчас живёт отдельно в Подпорожье, с 2015 по 2016 год отец неоднократно насиловал ее и совершал насильственные действия сексуального характера.

Было возбуждено три уголовных дела. Подозреваемого 41-летнего мужчину задержали 11 февраля в Москве. Он ранее был условно судим за ДТП со смертельным исходом. Привлекался также за побои, но дело прекратили.

Также другого петербуржца подозревают в сексуальном насилии в отношении племянницы.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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