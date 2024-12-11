19-летняя жительница Ленобласти обвинила отца в сексуальном насилии

По её словам, он насиловал её с 2015 по 2016 год.

Житель Ленинградской области два года насиловал малолетнюю дочь. Об этом девочка рассказала, уже будучи взрослой. Об этом рассказало АН "Оперативное прикрытие".

О своем жутком детстве 19-летняя девушка решилась рассказать через 10 лет. По словам девушки, которая сейчас живёт отдельно в Подпорожье, с 2015 по 2016 год отец неоднократно насиловал ее и совершал насильственные действия сексуального характера.

Было возбуждено три уголовных дела. Подозреваемого 41-летнего мужчину задержали 11 февраля в Москве. Он ранее был условно судим за ДТП со смертельным исходом. Привлекался также за побои, но дело прекратили.

Также другого петербуржца подозревают в сексуальном насилии в отношении племянницы.

Фото: Piter.tv