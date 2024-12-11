Петербуржца подозревают в сексуальном насилии в отношении племянницы

По словам мамы девочки, это длится уже 3-4 года.

Петербуржец подозревается в сексуальном насилии в отношении племянницы. В полицию обратилась мама девочки, рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

В полицию 10 февраля обратилась 35-летняя жительница Кировской области. Женщина заявила на мужа своей сестры, жителя Полюстрово. Как утверждает заявительница, на протяжении 3-4 лет 46-летний мужчина в квартире в ЖК "Цветной город" совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери, когда она приходила в гости. Сейчас девочке 15 лет, она учится в 9 классе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчину разыскивают.

В Кировске мигранта-подростка подозревают в домогательствах до третьеклассницы.

Фото: Piter.tv