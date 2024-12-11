В Кировске мигранта-подростка подозревают в домогательствах до третьеклассницы

Возбуждено уголовное дело.

В Ленинградской области мигрант-подросток домогался третьеклассницы. Об этом сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

В полицию 10 февраля обратилась жительница Кировска. Она рассказала, что в районе от улиц Молодежной до Набережной неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении её 9-летней дочери, ученицы 3-го класса. Подозреваемый был одет в темно-желтую куртку.

На улице Победы в Кировске 11 февраля по подозрению был задержан 14-летний мигрант, который нигде не учится. Иностранец прибыл в РФ в августе 2023 года с частным визитом, состоит на миграционном учете до конца 2025 года.

Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ. Подросток находится под подпиской о невыезде.

Ранее петербуржцу предъявили обвинение в склонении школьниц к употреблению наркотиков.

Фото: Piter.tv