В Кировске мигранта-подростка подозревают в домогательствах до третьеклассницы

В Ленинградской области мигрант-подросток домогался третьеклассницы. Об этом сообщили в АН "Оперативное прикрытие".
В полицию 10 февраля обратилась жительница Кировска. Она рассказала, что в районе от улиц Молодежной до Набережной неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении её 9-летней дочери, ученицы 3-го класса. Подозреваемый был одет в темно-желтую куртку.
На улице Победы в Кировске 11 февраля по подозрению был задержан 14-летний мигрант, который нигде не учится. Иностранец прибыл в РФ в августе 2023 года с частным визитом, состоит на миграционном учете до конца 2025 года.
Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ. Подросток находится под подпиской о невыезде.
Ранее петербуржцу предъявили обвинение в склонении школьниц к употреблению наркотиков.
Фото: Piter.tv
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