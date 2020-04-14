Житель Кудрово снял жуткое видео о ночной жизни района во время эпидемии

В конце ролика зрителей просят не выходить на улицу.

Ночные улицы Кудрово во время самоизоляции выглядят устрашающе. Видео о пустынном городе в темное время суток снял и смонтировал местный житель. Работу можно найти на YouTube-канале автора и в ВК-сообществе "Жизнь в Кудрово".

Молодой человек запечатлел свою прогулку в ночь на вторник, 14 апреля, под тревожную музыку. На его пути встретились раскачивающееся сами по себе качели, мигающие фарами машины и одинокие мусорные баки.

Не знаю как вам, а лично мне довольно жутко ходить по району. Пусто, тихо, только ветер дует. Вдохновившись ужастиками, которые я смотрю 24/7 во время самоизоляции, я решил снять вот такой видосик.

Сидите дома, кто знает что вам повстречается на улице глубокой ночью. – отметил автор в посте гордского сообщества

Ранее мы сообщали о том, что девятиэтажный дом во Всеволожске посадили на карантин.

Видео: YouTube / Slipknot34521