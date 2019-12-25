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Девятиэтажный дом во Всеволожске посадили на карантин
Сегодня, 19:10
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Девятиэтажный дом во Всеволожске посадили на карантин

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Один из жителей заразился COVID-19.

У жителя дома номер 3 по улице Вокка во Всеволожске диагностировали коронавирусную инфекцию. В связи с этим, его соседи по подъезду обязаны соблюдать строгий карантин. Об этом сообщил глава местной администрации Всеволожского района Андрей Низовский. 

Всего в доме насчитывается 72 квартиры. Все граждане, проживающие в них, обязаны находиться дома. 

Также на изоляции во Всеволожске находятся два этажа дома ЖК "Лондон" в Кудрово и один этаж в Янино-1. 

Ранее мы рассказывали о том, что пышечную на Новочеркасском закрыли за деятельность во время самоизоляции

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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