Житель Красноярска, похитивший с сообщником почти 200 плиток шоколада, выслушал приговор суда

Мужчина приговорен к уголовному сроку условно.

На основании материалов уголовного дела по части 2 статьи 158 УК РФ, Центральный районный суд города Красноярска вынес приговор в отношении мужчины 1988 года рождения, который подозревался в краже сладостей на общую сумму ущерба более 14 тысяч рублей. Известно, что криминальный эпизод произошел в декабре 2022 года. Специалисты определили, что вместе сс малознакомым человеком россиянин зашел в магазин и сложил в сумку 188 плиток шоколада. Далее сообщники вышли из помещения и разделили товар пополам. Сладости фигурант уголовного дела передал свои детям. Однако вскоре преступника задержала полиция. Местный житель полностью признал вину и возместил торговой организации половину причинённого им ущерба. Судебная инстанция назначила мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают местонахождение его подельника, которому удалось скрыться.

Пьяная пассажирка отказалась уходить из самолета после приземления.

Фото и видео: МВД Медиа