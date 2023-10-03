Пьяная пассажирка отказалась уходить из самолета после приземления

В отношении женщины составлен административный протокол.

Полет из Сочи в Красноярск обернулся для 40-летней пассажирки бизнес-класса беседой с правоохранительными органами. На нарушительницу общественного спокойствия был составлен административный протокол. Очевидцы объяснили, что весь рейс девушка вела себя неадекватно. В частности, она грубила членам экипажа, пачкала сиденья и всячески мешала другим людям. Бортпроводники сообщили о произошедшем транспортной полиции в аэропорту прибытия. в какой-то момент дебоширка уснула и не сразу поняла, что уже прибыла в пункт назначения. Она отказалась выходить из салона самолета.

– Девушка, просыпаемся!

– Я не полечу.

– Вы в Красноярск прилетели. Куда вы собрались лететь?

В дежурной части девушке провели медицинское освидетельствование, которое выявило легкую степень алкогольного опьянения. Согласно законодательству, за правонарушение пассажирке грозит либо штраф в размере до полутора тысяч рублей, либо административный арест сроком на 15 суток.

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Фото и видео: МВД по Красноярскому краю