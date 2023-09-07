сын президента ЦАР устроил дебош в Кисловодске

Эварист Туадера показал свою агрессию во время поездки в Россию.

Две недели назад сын президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры, Эварист Туадера, приехал в город Кисловодск на реабилитацию. Иностранец отказался уезжать в столицу России из курортного города. Известно, что молодой человек прибыл в страну вместе небольшой делегацией, которая включала психолога и терапевта. Однако он не горел желанием лечиться, а предпочел провести большую часть времени в развлечениях.

Напомним, что 28 августа должен был состояться полет иностранца в Москву, но в последний момент делегация вдруг потеряла молодого человека. Выяснилось, что сын президента сбежал от группы сопровождающих, которая ожидала его у отеля, после чего ушел с чемоданом на вокзал. Когда одна из девушек пыталась вразумить юношу, то тот разозлился и ударил ее. После этого пострадавшая вызвала скорую помощь, но не стала писать заявление в правоохранительные органы. В результате Эвариста все-таки отправили в российскую столицу, где его передали сотрудникам посольства ЦАР. Отец Эвариста стал президентом Центральноафриканской республики в 2016 году. В 2021 году политик был переизбран на второй должностной срок.

Премьер ЦАР заявил о планах сотрудничества с Россией в энергетике.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт Новости