Премьер ЦАР заявил о планах сотрудничества с Россией в энергетике

Феликс Молуа назвал приоритетные направления в сфере экономики.

Премьер-министр Центральноафриканской республики Феликс Молуа заявил о планах сотрудничества с Россией в энергетике и других экономических направлениях. В интервью журналистам "РИА Новостей", которое он дал в рамках рабочего визита в Москву, чиновник назвал в числе приоритетов также взаимодействие по инфраструктуре, механизации процессов сельского хозяйства. В последнем направлении страны уже развивают определенные проекты. Власти страны полагают, что нуждаются в обмене опытом с РФ для развития пилотных программ агропромышленного комплекса.

Сегодня мы хотим развивать другие аспекты и проекты, особенно в области инфраструктуры, сельского хозяйства и энергетики. Феликс Молуа, премьер-министр ЦАР

Напомним, что российское руководство министерства по обороне провело в Москве рабочую встречу с премьер-министром ЦАР. С Молуа также встретился заместитель главы министерства по иностранным делам Михаил Богданов. Дипломат обсудил с иностранным гостем углубление торгово-экономического и политического сотрудничества.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости