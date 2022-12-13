В ЦАР заявили о продолжении расследования покушения на главу Русского дома

Феликс Молуа рассказал о том, что власти страны хотят найти и осудить преступника по всей строгости закона.

В Центраьноафриканской республике заявили о продолжении расследования покушения на главу Русского дома Дмитрия Сытого. В интервью журналистам "РИА Новостей" премьер-министр ЦАР Феликс Молуа пояснил, что делвть выводы по преступлению пока что рано. Политик обрадовался, когда узнал о том, что российский дипломат идет на поправку и ситуация со здоровьем пациента меняется в лучшую сторону. Он призвал осудить злодеяние в отношении иностранца по всей строгости закона. Чиновник пояснил, что отдает себе отчет в том, что некоторые СМИ приняли решение обойти это преступление стороной и не осудили его по-настоящему. Однако власти придерживаются противоположной позиции.

Расследование продолжается. Сегодня у нас нет никаких данных, к настоящему времени это только данные на этапе расследования. Подождем выводов и посмотрим. Феликс Молуа, премьер-министр ЦАР

Напомним, что в декабре 2022 года глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения на него. Специалист получил посылку, которая взорвалась. Глава местной полиции Бьенвеню Зокуэ рассказал прессе, что пострадавший уже обращался в правоохранительные органы из-за поступающих угроз. В настоящее время выясняется, как именно служба DHL доставила адресату посылку со взрывным устройством внутри.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости