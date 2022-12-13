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ЦАР хочет увеличить число российских инструкторов для подготовки военных

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Феликс Молуа рассказал о ситуации с безопасностью в стране.

Власти Центральноафриканской республики рассказали о своем желании увеличить количество российских инструкторов для подготовки военнослужащих на территории своей страны. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал премьер-министр Феликс Молуа. Политик пояснил, что эти мероприятия необходимы для противодействия вооруженным группировкам. При этом ситуация в сфере безопасности значительно улучшилась. Население просит у чиновников расширить присутствие иностранных инструкторов из РФ для полного предотвращения преступлений со стороны боевиков.

Я собираюсь попросить, чтобы данное сотрудничество в сфере обороны было усилено, я, разумеется, обсужу... в какой сфере и как мы должны продолжать это сотрудничество, чтобы оно действительно стало образцовым, мы извлекли выгоду.

Феликс Молуа, глава ЦАР

Делегация во главе с премьером ЦАР отправилась в Северную столицу.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: африка, военное сотрудничество, туризм, феликс молуа, цар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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