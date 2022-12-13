ЦАР хочет увеличить число российских инструкторов для подготовки военных

Феликс Молуа рассказал о ситуации с безопасностью в стране.

Власти Центральноафриканской республики рассказали о своем желании увеличить количество российских инструкторов для подготовки военнослужащих на территории своей страны. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал премьер-министр Феликс Молуа. Политик пояснил, что эти мероприятия необходимы для противодействия вооруженным группировкам. При этом ситуация в сфере безопасности значительно улучшилась. Население просит у чиновников расширить присутствие иностранных инструкторов из РФ для полного предотвращения преступлений со стороны боевиков.

Я собираюсь попросить, чтобы данное сотрудничество в сфере обороны было усилено, я, разумеется, обсужу... в какой сфере и как мы должны продолжать это сотрудничество, чтобы оно действительно стало образцовым, мы извлекли выгоду. Феликс Молуа, глава ЦАР

Делегация во главе с премьером ЦАР отправилась в Северную столицу.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости