Житель Красного Села перепутал окно со входом на вокзал

Пьяный мужчина решил попасть в зал ожидания. разбив окно.

В ночь на 14 марта отдел вневедомственной охраны задержал жителя Красного Села, который попытался "войти" на железнодорожную станцию через окно.

Как рассказали в пресс-службе УВО, в отдел позвонил сотрудник станции, который заявил, что дебошир в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло в зале ожидания станции и попытался через него залезть в помещение.

Прибывшие на метро происшествия оперативники задержали 28-летнего мужчину "под градусом". Было установлено, что дебошир нигде официально не устроен, а свои действия он объяснил желанием попасть в зал ожидания.

В отношении хулигана возбудили административное производство по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

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