Юноша с наркотиками пытался спрятаться в снегу от полиции

Его задержали и изъяли у него гашиш весом более 17 граммов.

В Московском районе вневедомственная охрана задержала 18-летнего парня, у которого с собой было наркотическое средство. Об этом сообщает пресс-служба УВО по городу и области.

Молодого человека 18-ти лет заметили у дома №30 у Московского шоссе в тот момент, когда он что-то пытался спрятать. Юноша пытался спрятаться в сугробе, когда увидел патрульный автомобиль, двигающийся в его направлении. Сотрудники Росгвардии приняли решение задержать парня для установления личности.

У парня нашли шесть свертков с камнеобразным веществом коричневого цвета. Экспертиза показала, что это гашиш весом более 17 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV