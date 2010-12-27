В Петербурге снег растаял вместе с асфальтом

В Приморском районе Санкт-Петербурга с приходом весны с дорог ушла не только наледь, но и асфальт. Очевидцы рассказали, что на одной из улиц жертвой ямы стали сразу несколько автомобилей подряд.
Как сообщают автомобилисты, дыра в асфальте с "острыми краями" на улице Матроса Железняка спустила колеса пяти автомобилям. В соцсетях водители Петербурга предупреждают, чтобы другие жители города были внимательнее.
Один из пользователей соцсетей тоже обратил внимание на яму. Судя по фотографии, неровность хоть и не большая по площади, но достаточно глубокая для того, чтобы привести колеса в неисправность. Стоит отметить, что она находится в непосредственной близости с пешеходным переходом, что может привести к непоправимым последствиям.
Напомним, ранее Piter.tv писал, что появилось видео взрыва у станции метро "Балтийская".
Печалька кому-то. Ладно если просто диск поправить или колесо заварить, а если менять, то чтобы найти такую же резину бывает приходится побегать прилично. На этот случай лучше шины брать с расширенной гарантией (Виaтти, кoнтики и т.д) по крайней мере отремонтируют или заменят бесплатно.