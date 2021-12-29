Стали известны подробности жуткой аварии на Косыгина с участием ребенка

Из окна автомобиля вылетел 6-летний мальчик.

Накануне, 29 января, на проспекте Косыгина произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Подробности аварии сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Автомобиль попал в огромную яму, из-за чего перевернулся. Из окна легковушки выпал маленький пассажир. Свидетели успокоили, что малыш серьезно не пострадал. Ребенка госпитализировали для обследования.

На видео с места ДТП можно увидеть несколько машин "скорой помощи". Подробности уточняются.

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Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург