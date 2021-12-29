Работники Мариинского театра попросили Бастрыкина снять обвинения в педофилии с солиста Чепкова

В петиции авторы указали, что держать под стражей 73-летнего мужчину, у которого есть множество хронический заболеваний, нельзя.

В Петербурге 24 января задержали солиста Мариинского театра Анатолия Чепкова. Заслуженного артиста РСФСР подозревают в изнасиловании внучки. О случившемся рассказала мама девочки, которая и написала заявление в полицию на исполнителя.

Коллеги и друзья Анатолия Чепкова подписали петицию на платформе change.org, в которой просили снять обвинения с артиста. Документ собрал около 1 тыс. подписей, его адресовали главе СК РФ Александру Бастрыкину. В петиции авторы указали, что держать под стражей 73-летнего мужчину, у которого есть множество хронический заболеваний, нельзя. Музыканты попросили Бастрыкина провести тщательную проверку и изучить все факты дела.

Напомним, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и помещен в ИВС.

Ранее на Piter.tv: болеющим COVID-19 артистам Мариинского театра не разрешают отказываться от выступлений.

Фото: Следственный комитет России