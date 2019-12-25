Задержаны разбойники, угрожавшие ножом продавцу магазина на Дачном

Трое мужчин пытались похитить наушники.

В минувший понедельник, 2 ноября, петербургские бойцы Росгвардии задержали разбойников, поднявших шум в магазине на Дачном проспекте. Об этом рассказали в пресс-службе УВО.

Как выяснилось, трое мужчин попытались украсть наушники в торговом зале, но их заметил продавец и попытался остановить. Злоумышленники начали вести себя агрессивно, один из них и вовсе достал нож и стал угрожать им сотруднику магазина. Персонал нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего к магазину прибыли бойцы вневедомственной охраны. Задержанных разбойников доставили в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что инцидент в магазине на Кушелевской дороге перерос в уголовное дело.

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