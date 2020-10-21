Инцидент в магазине на Кушелевской дороге перерос в уголовное дело

Задержан мужчина, заявившийся туда с автоматом.

После инцидента в продуктовом магазине на Кушелевской дороге петербургская полиция возбудила уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, дело заведено по статье "разбой", один из злоумышленников задержан, второй допрошен в качестве свидетеля.

Напомним, что 19 октября в магазин на Кушелевской дороге заявились двое злоумышленников, в руках одного из них был автомат. Мужчины не пускали в помещение магазина продавца и похитили алкоголь. Прибывшие на место полицейские задержали и доставили в отдел двух 34-летних мужчин, у одного из них изъяли страйкбольный автомат. Как выяснилось, один из разбойников ранее уже был в этом магазине и подумал, что его обсчитали. Вершить справедливость мужчина пришел вместе с оружием и приятелем.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО