В Петербурге 7-летняя девочка стала жертвой извращенца-педофила

Мужчина совершил в отношении ребенка развратные действия сексуального характера.

В понедельник, 19 октября, в полицию Московского района Петербурга обратилась сотрудница одной из российских авиакомпании и заявила о противоправных действиях, совершенных в отношении ее 7-летней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, 1 октября в 14:30 неизвестный подкараулил девочку возле одного из домов на Взлетной улице и совершил в отношении нее развратные действия сексуального характера.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что неизвестный надругался над 13-летней петербурженкой в парадной дома.

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