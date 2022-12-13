Житель Краснодара заснял на видео полет атаковавшего город беспилотника

Ранее город атакам не подвергался атакам беспилотников ВСУ.

На территории российского города Краснодар в 4:17 утра 26 мая по местному времени произошел взрыв в районе улицы Морская. По предварительным данным, никто не пострадал. Местный мэр Евгений Наумов заявил в социальных сетях о том, что повреждения после атаки беспилотников противника получили офисное здание и жилой дом. Позже стало известно о том, что в пятиэтажном здании по улице Гаражной, 77 / 1, частично повыбивались стекла. Региональные власти рассказали о том, что над городом сработала система противовоздушной обороны. Известно о взорванном дроне, который столкнулся с офисным помещением. В соцсетях распространился ролик, на котором очевидцу удалось запечатлеть пролет БПЛА над Краснодаром. Чиновники пояснили ситуацию, рассказав, что прибывшие на место экстренные службы не обнаружили возгорания, но зафиксировали повреждение кровли здания и окон. Ранее российский курортный город атакам со стороны Вооруженных сил Украины не подвергался.

В Краснодаре подросток за рулем Mercedes устроил ДТП с девятью автомобилями.

Фото и видео: Telegram / Mash, SHOT