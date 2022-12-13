В Краснодаре подросток за рулем Mercedes устроил ДТП с девятью автомобилями

В Краснодаре подросток за рулем автомобиля Mercedes устроил ДТП с девятью автомобилями. Об этом сообщил "Ъ-Кубань" со ссылкой на правоохранителей.
Инцидент произошел вечером 19 апреля в районе улицы Круговой. 16-летний подросток без прав допустил занос и столкнулся с несколькими иномарками. В общей сложности в результате ДТП были повреждены девять автомобилей. Пострадавших нет. Полицейские выясняют все детали случившегося. Родителей подростка планируют привлечь к ответственности.
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Видео: Telegram / Типичный Краснодар
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