Житель Краснодара украл картину из туалета в кафе

Полиция рассказала о том, как пьяный посетитель забрал домой имущество заведения, в котором отдыхал.

Уголовное дело заведено в отношении жителя города Краснодар, который подозревается в хищении картины из туалета местного кафе. Об этом рассказали представители пресс-службы регионального управления правоохранительных органов. Специалисты из МВД заметили, что 29-летний посетитель заведения отдыхал с друзьями, а также выпивал спиртные напитки, после чего решился на кражу. Стоимость предмета, который мужчина незаконно вынес из помещения, составила десять тысяч рублей. Фигурант расследования уже успел распорядиться украденным имуществом, но затем возместил ущерб пострадавшей стороне.

В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. пресс-служба МВД по региону

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Фото и видео: Telegram / Полиция Краснодара