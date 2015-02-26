Мужчину, совершившего кражу, ищет полиция.

Житель Костромы попытался выбить двери магазина лбом после кражи. Об этом сообщили правоохранительные органы. Преступление попало на запись с камеры видеонаблюдения. на кадрах видно, что сначала посетитель стащил с прилавка палку краковской колбасы и кусок сыра. Его поймали сотрудники заведения. Продавцы закрыли двери и сообщили злоумышленнику, что позвонили в полицию.

Мужчина испугался общения с правоохранительными органами, поэтому решил выбить закрытые стеклянные двери. Сначала он использовал для этого лоб, а после - ногу. У преступника ничего не вышло. Вор начал угрожать расправой сотрудника магазина, поэтому им пришлось выпустить гражданина через другой выход. Сейчас фигурант уголовного дела разыскивается.

Двое неизвестных с угрозами "разбить очки" отобрали у мужчины смартфон.

Фото и видео: Telegram/LifeShot