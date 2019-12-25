Двое неизвестных с угрозами "разбить очки" отобрали у мужчины смартфон

Инцидент произошел в квартире на улице Ильюшина.

Ночью 16 марта в полицию обратился уроженец Архангельской области, работающий в Петербурге специалистом техподдержки. Как стало известно Piter.TV, неизвестный отобрал у мужчины смартфон под угрозой применения физической силы.

Со слов архангелогородца, вечером 15 марта в дверь его квартиры на улице Ильюшина постучали, он посмотрел в глазок, но никого не увидел. Мужчина решил выглянуть на лестничную площадку, подумав, что обзор от глазка не захватил пространство правее двери, и увидел двоих неизвестных мужчин. Один был в черных парке и штанах, белой панаме, второй – в темной куртке и без головного убора, оба высокие. Незнакомцы вошли в квартиру заявителя и начали угрожать ему кулаками, требуя отдать им телефон. Мужчина испугался физического превосходства незнакомцев и угрозы "разбить очки", поэтому решил отдать бандитам свой смартфон. После этого злоумышленники ушли.

Фото: pixabay