Житель Киришей устроил стрельбу по автомобилям с балкона своего дома

Гендиректор автошколы в Киришах задержан после пальбы по машинам в состоянии алкогольного опьянения.

4 июля утром на Молодежном бульваре в Киришах житель одного из домов открыл огонь из двустволки по припаркованным во дворе автомобилям. Находившийся на балконе своей квартиры мужчина успел расстрелять две легковых автомашины, прежде чем на место происшествия прибыли полицейские. Оперативники окружили дом и выяснили местонахождение стрелка. Сам он сдался вскоре после непродолжительных переговоров через дверь.

По предварительной информации, устроивший пальбу по автомобилям оказался гендиректором и совладельцем автошколы. 48-летний мужчина объяснил свои действия случайностью: он якобы хотел просто пострелять из окна, но дуло направилось совсем не в нужную сторону. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, разрешения на владение огнестрельным оружием отсутствовало.

Стрелок был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ - хулиганство. Пострадавших при стрельбе не оказалось.

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Фото: Pixabay