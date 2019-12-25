Житель Иркутска пытал бизнесмена, чтобы похитить медицинские маски на 31 миллион рублей

По сообщениям СУ СК подозреваемый привязал бизнесмена к батарее и угрожал ножом, заставляя выполнить его требования.

В Иркутске сообщили о задержании подозреваемого в похищении медицинских масок на сумму более 30 млн. рублей.

Региональные следственные органы СКР по Иркутской области сообщают, что задержан 49-летний мужчина, который подозревается в совершении тяжких преступлений. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия" и "разбой, совершенный с применением насилия, в особо крупном размере".

По версии следствия, подозреваемый узнал, что его знакомый бизнесмен отправил в Ивановскую область крупную партию медицинских масок на сумму 31 миллион рублей. Мужчина заявился в квартиру к предпринимателю, привязал его к батарее, избивал и угрожал ножом, требуя выполнить его требования. Бизнесмен должен был изменить адрес доставки своего товара.

Когда требования были выполнены, и груз был доставлен на указанное место, сообщники подозреваемого перенаправили маски в Москву для дальнейшей реализации. Освободившись, мужчина заявил в полицию. Преступника задержали. Груз был найден на одной из оптовых баз столицы. Примерно половина масок уже распродана, остальная часть возвращена в Иркутск.

В настоящее время обвиняемый арестован. Следователями СК России проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление сообщников преступления. Кроме того, проверяется причастность обвиняемого к совершению преступлений на территории иных субъектов РФ. СУ СК РФ по Иркутской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: СУ СК РФ по Иркутской области