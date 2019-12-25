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Молодой насильник надругался над девушкой в центре Москвы
Сегодня, 11:55
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MShaffter

Молодой насильник надругался над девушкой в центре Москвы

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Молодой мужчина напал на девушку в лесополосе недалеко от Проспекта Вернадского.

В центре столицы 25-летний мужчина изнасиловал девушку.

Следственные органы СУ СК РФ по Москве сообщают, в столице задержан 25-летний мужчина, который подозревается в изнасиловании девушки 1992 года рождения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера". 

По версии следствия, 3 июня 2020 года в лесополосе вблизи улицы Проспект Вернадского напал на девушку и, применив физическую силу, надругался над ней. Насильника удалось найти и задержать, вскоре ему будет избрана судом мера пресечения.

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Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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