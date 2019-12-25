Москвичка утопила в ванне новорожденную дочку, тело выбросила в мусорку

В больнице женщина сказала, что дочь родилась мертвой.

В Москве на женщину 1999 года рождения завели уголовное дело об убийстве новорожденной дочери.

Следственные органы СУ СК по Москве сообщают, что 2 апреля в одной из квартир по улице Луховицкой в городе Москве молодая женщина родила живую девочку. Но, не желая воспитывать ребенка, роженица положила младенца в ванну, а потом поместила тело в пакет и отнесла в мусорный контейнер недалеко от места проживания.

После родов женщина обратилась в больницу, где сообщила, что ребенок родился мертвым. Во время следствия были проведены сложные судебно-медицинские экспертизы, из результатов которых следствию стало ясно, что ребенок был убит.

Женщина обратилась в медицинское учреждение и сообщила, что родила мёртвый плод, однако путём проведения сложных судебно-медицинских экспертиз следствию удалось установить истинную причину смерти младенца и опровергнуть версию матери о гибели плода в утробе. СУ СК РФ по Москве

Женщина арестована, вскоре ей будет избрана мера пресечения.

Ранее: Утопившую двоих своих детей на Камчатке суд приговорил к 15 годам

Фото: pixabay.com