Житель Гатчинского района задержан по подозрению в организации проституции

Полиция Гатчины пресекла деятельность предпринимателя, торговавшего интим-услугами.

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщило о задержании 36-летнего жителя Гатчинского района, подозреваемого в нелегальной торговле интим-услугами и попытке организовать основанный на проституции бизнес. По предварительным данным, в планах жителя деревни Нижняя, дебютировавшего на ниве подпольных борделей в начале мая, было расширить свой бизнес в ближайшее время: от арендованной квартиры, в которой работницы притона обслуживали клиентов, предприниматель всего за две недели успел перейти к приему посетителей в местной бане, которую также снимал для обслуживания страждущих. В бане к стандартным услугам прибавились дополнительные в виде парилки и сопутствующих предложений.

Малый и средний бизнес предпринимателя не получил поддержки следователей, и все участники борделя были задержаны. Во время проверки полицейским удалось задержать девятерых сотрудников интим-салона, включая рядовых работниц, администратора и самого организатора. Им предъявлены обвинения по административным статьям о занятии проституцией и получении дохода с занятий проституцией, что грозит штрафами от 1500 до 2500 рублей, а главе фирмы светит уголовное дело по статье 241 УК РФ, с предусмотренным наказанием до 500 000 рублей штрафа или лишением свободы на срок до пяти лет.

Уточняется также, что прежде задержанный привлекался судом по обвинению в уклонении от выплат по кредитам, набранным на общую сумму более 700 000 рублей. Рассмотрение дела завершилось признанием обвиняемого банкротом. В настоящее время у него имеется несовершеннолетний ребенок, судьбой которого планируют заняться органы опеки.

Ранее в Петербурге задержали двух мужчин, которые насильно удерживали женщину и принуждали ее заниматься оказанием интимных услуг.

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