Житель Гатчинского района изнасиловал несовершеннолетнюю в поле

Возбуждено уголовное дело.

В Гатчинском районе задержан 21-летний гражданин, который напал на 17-летнюю девушку в поле и изнасиловал ее. Информацию в полицию передала мать потерпевшей. Об этом стало известно Piter.TV.

Преступление произошло ночью на понедельник, 7 сентября. Как выяснили следователи, девушка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе. Было возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что знакомый "Дилдор" изнасиловал 16-летнюю девушку в Ленобласти.

Фото: Pixabay