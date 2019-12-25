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Житель Гатчинского района изнасиловал несовершеннолетнюю в поле
Сегодня, 12:54
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Житель Гатчинского района изнасиловал несовершеннолетнюю в поле

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Возбуждено уголовное дело.

В Гатчинском районе задержан 21-летний гражданин, который напал на 17-летнюю девушку в поле и изнасиловал ее. Информацию в полицию передала мать потерпевшей. Об этом стало известно Piter.TV.

Преступление произошло ночью на понедельник, 7 сентября. Как выяснили следователи, девушка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе. Было возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что знакомый "Дилдор" изнасиловал 16-летнюю девушку в Ленобласти.

Фото: Pixabay

Теги: гатчинский район, изнасилование, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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