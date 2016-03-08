Мужчина хотел отравить высокопоставленного военного британским токсином.

Российские силовые структуры задержали жителя Донецкой Народной Республики, который пытался убить высокопоставленного российского военнослужащего. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что потерпевшему из министерства по обороны злоумышленник должен был подарить две упаковки британского пива с боевым отравляющим веществом внутри.

Оперативники установили, что в ноябре 2025 года фигурант расследования получил от украинской спецслужбы две упаковки бутылок пива западного производства. Подозреваемого поймали в момент передачи подарка. Экспертиза показала, что в изъятом алкоголе содержалась смесь высокотоксичных отравляющих веществ "колхицин" и "третбутилбициклофосфат" А последнем случае речь идет об аналоге боевого отравляющего вещества VX нервно-паралитического действия, которое было запрещено Конвенцией о химическом оружии 1993 года. При употреблении вещество вызывает у человека мучительную смерть в течение 20 минут.

По данным от отечественной контрразведки, обвиняемый ранее через мессенджер Telegram установил контакт с представителем Главного управления разведки при киевском режиме. Он получал от украинцев взрывчатку, доставляемую с помощью БПЛА. Затем опасное вещество хранилось в домашних условиях для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях внутри страны.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России