ФСБ задержала священника за вербовку прихожан и казаков в РДК*

Мужчина перешел на сторону Украины в начале СВО.

Российские силовые структуры по Краснодарскому краю задержали священника, который более десяти лет назад был изгнан из Новороссийской епархии Русской православной церкви (РПЦ), по подозрению в вербовке прихожан и членов казачьих общин в "Русский добровольческий корпус"* (или РДК* - признан террористической и экстремистской организацией, запрещен на территории России) для ведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе. Соответствующее заявление сделали сотрудники прес-сслужбы местного управления ФСБ. В настоящее время в отношении мужчины ведется уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ по статье за участие в террористической деятельности.

С конца 2023 года вступил в контакт с представителями различных террористических организаций, по заданиям которых проводил вербовку жителей Краснодарского края, в целях ведения разведывательно-подрывной деятельности на территории края. пресс-служба УФСБ РФ по Кубани

После начала специальной военной операции фигурант расследования принял сторону киевского режима. По месту его жительства оперативниками проведены обыски. В ходе этих мероприятий было установлено, что мужчина проводит проукраинскую информационно-пропагандистскую деятельность в казачьих обществах, а также среди своих прихожан. Далее силовики установили его связь с представителями террористической организации.

Фото и видео: УФСБ России по Краснодарскому краю