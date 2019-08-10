Житель Читы предстанет перед судом за убийство девятилетней девочки

Обвиняемый признал свою вину на допросе.

В Забайкальском крае завершено расследования уголовного дела против жителя Читы, который застрелил девятилетнюю девочку. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

Инцидент произошел зимой текущего года. Мужчина в нетрезвом состоянии в ходе конфликта с одним из жильцов выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья 12 калибра в закрытую входную дверь, за которой в тот момент времени находилась малолетняя девочка. От полученного огнестрельного ранения она скончалась.

Мужчина был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в Следственный комитет. Он признал свою вину на допросе.

В настоящее время суд заключил обвиняемого в убийстве несовершеннолетней под стражу. Сообщается, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Дело направлено в прокуратуру.

Ранее в Москве ребенок погиб из-за попадания под винт катера.

Фото: СК РФ

