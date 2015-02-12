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В Москве ребенок погиб из-за попадания под винт катера

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Обстоятельства гибели мальчика выясняются.

В акватории Москва-реки на северо-западе российской столице погиб шестилетний ребенок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского межрегионального СУ на транспорте СК России.

Согласно имеющимся данным, мальчик упал за борт катера и попал под винт во время движения. Вследствие этого ребенок был сильно травмирован. Прибывшие на место ЧП специалисты приняли решение отправить пострадавшего на поисково-спасательную станцию, однако мальчик скончался.

По данным Telegram-канала Life Shot, на мальчике не было спасжилета во время движения надводного судна. В момент инцидента на борту присутствовал только капитан. Отец ребенка ехал следом за катером на водных лыжах.

В настоящее время сотрудники СК проводят проверку произошедшего и выясняют обстоятельства гибели мальчика.

Ранее в Кировске четырехлетняя девочка попала в больницу с тупой травмой живота после падения из окна.

Видео: Telegram/Life Shot

Теги: водные лыжи, катер, москва, москва-река, погиб ребенок
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей,

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