В Кировске 4-летняя девочка попала в больницу с тупой травмой живота после падения из окна

Семья малышки состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

В субботу, 12 июня, в Кировском районе Петербурга из окна четвертого этажа вывалился маленьким ребенок. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Несчастье произошло днем на улице Комсомольской в доме № 16. По номеру "112" позвонили неизвестные и рассказали диспетчеру о падении человека из окна. Прибыв на место ЧП, наряд обнаружил 4-летнюю девочку. Ее оперативно отправили в больницу, где медики диагностировали у маленькой пациентки тупую травму живота.

Как рассказала мама пострадавшей, оставленная без присмотра дочь облокотилась на москитную сетку и, продавив ее телом, выпала из окна, которое было открыто.

Известно, что семья состоит на специальном учете. Мать пациентки работает мастером на птицефабрике, отец - рабочий на судостроительном заводе.

Ранее на Piter.tv сообщили, что жители Купчино вызвали МЧС из-за плачущего у окна ребенка. Прохожие переживали, что мальчик упадет на асфальт.