Суд арестовал сторожа, который убил главу УФСИН в Забайкалье

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ингодинский районный суд Читы арестовал сроком на два месяца 62-летнего сторожа Николая Макарова, который застрелил двух человек на территории одного из охотничьего угодья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Сообщается, что Макаров обвиняется в убийстве начальника УФСИН по Забайкальскому краю Евгения Шихова и еще одного мужчины, которое он совершил 24 апреля.

Следствие считает, что сторож, находясь в пьяном состоянии, выстрелил из гладкоствольного ружья 12-го калибра в двух мужчин во время их отдыха. По словам Макарова, он поступил так из-за подозрений, что гости хотят его убить.

Сообщается, что начальник УФСИН погиб на месте, а второй мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

В пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю ТАСС сообщили, что задержанному предъявили обвинение по статье "Убийство двух человек, совершенное из хулиганских побуждений". Сторожу Макарову грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Забайкалье был задержан глава Сретенска.

Видео: СК России