На пепелище пожарные нашли тела ребенка и двух взрослых.

В Забайкалье три человека погибли в результате пожара в жилом доме. Об этом рассказали представители регионального управления МЧС. Специалисты нашли тела двух взрослых и одного ребенка на месте тушения. Трагедия зафиксирована на территории поселка Новокручининский. К моменту прибытия первой бригады в в 04:31 (22:31 по московскому времени) здание было полностью охвачено огнем.

В ходе тушения пожара в 04:50 (22:50 по мск) было обнаружено тело ребенка 2018 года рождения. В ходе разбора и проливки конструкций дома в 05:10 (23:10 по мск) обнаружены тела мужчины и женщины 1968 года рождения. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В настоящее время пожар ликвидирован. Специалисты рассказали, что пламя распространилось на 42 квадратных метра. Сейчас представители экстренного ведомства устанавливают причины воспламенения. Здание полностью уничтожено огнем.

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело с ущербом бюджету в более 600 млн рублей.

Фото: Piter.tv