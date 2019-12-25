Чиновников подозревают в превышении должностных полномочий.

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело с ущербом бюджету в более 600 млн рублей. Об этом сообщили представители Следственного комитета по региону. В надзорном ведомстве подчеркнули, что в отношении чиновников возбуждены два уголовных дела из-за превышения должностных полномочий при заключении государственных контрактов. Первое расследование касается ремонта аэропорта Чара, а второе - строительства трех пожарных депо.

Следователи напомнили, что в декабре прошлого года губернатор ввел режим ЧС из-за аварийного состояния взлетно-посадочной полосы в селе Чара Забайкальского края.

Для исправления ситуации был заключен государственный контракт, в который, по мнению следователей, неправомерно был включен ремонт не только аварийного объекта - взлетно-посадочной полосы, но и здания аэропорта. пресс-служба СК РФ по региону

Ущерб региональному бюджету из-за включенных в контракт работ, не связанных с обеспечением безопасности полетов, нанесен ущерб в 612 млн рублей.

Более 50 населенных пунктов в Забайкалье остались без света из-за шторма.

Фото: Piter.tv