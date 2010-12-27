Житель Читы избивал парализованную мать, а затем задушил ее руками

На допросе мужчина признался, что устал ухаживать за больной обездвиженной матерью.

В Чите мужчина измывался над пожилой матерью, а затем и вовсе расправился с ней, задушив голыми руками.

Прокуратура Забайкальского края сообщает, что в январе-феврале 2019 года мужчина неоднократно избивал родную парализованную мать. В феврале в порыве гнева, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он задушил беспомощную женщину руками. Мужчина полностью признал свою вину, объяснив, что устал ухаживать и кормить мать.

Мужчина был задержан, в отношении его было возбуждено уголовное дело по статьям "истязание путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", а также "убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Сейчас уголовное дело завершено и с утвержденным обвинительным заключением прокуратуры передано в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV