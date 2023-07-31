Житель Челябинска подозревается в похищении женщины, которую держал в плену 14 лет

В настоящее время мужчина находится в психиатрической больнице под охраной сотрудников полиции.

Житель Челябинска подозревается в похищении женщины в 2009 году. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

В опубликованном заявлении отмечается, что мужчина удерживал похищенную женщину в плену 14 лет. Недавно она смогла сбежать из заточения. Заявление в полицию поступило от сестры пострадавшей.

В настоящее время мужчина находится в психиатрической больнице под охраной сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека".

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Видео: Telegram / Следком