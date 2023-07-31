  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:26
126
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Житель Челябинска подозревается в похищении женщины, которую держал в плену 14 лет

0 0

В настоящее время мужчина находится в психиатрической больнице под охраной сотрудников полиции.

Житель Челябинска подозревается в похищении женщины в 2009 году. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

В опубликованном заявлении отмечается, что мужчина удерживал похищенную женщину в плену 14 лет. Недавно она смогла сбежать из заточения. Заявление в полицию поступило от сестры пострадавшей.

В настоящее время мужчина находится в психиатрической больнице под охраной сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека".

Ранее мы сообщали, что белгородец напечатал дома 25 миллионов фальшивых рублей и пытался сбыть их.

Видео: Telegram / Следком

Теги: женщина, мужчина, похищение, следственный комитет россии, челябинск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии