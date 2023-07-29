Белгородец напечатал дома 25 миллионов фальшивых рублей и пытался сбыть их

В настоящее время мужчина находится под арестом.

Российские силовики задержали жителя Белгорода, который напечатал у себя дома фальшивые денежные купюры на сумму 25 миллионов рублей. Об этом рассказали представители пресс-службф ФСБ России. В отношении подозреваемого местного жителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 186 УК РФ. Речь идет об изготовлении, хранении и сбыте поддельных купюр в крупном размере.

У задержанного неоднократно судимого 37-летнего белгородца изъято 25 миллионов фальшивых рублей, а также оборудование для изготовления поддельных денежных купюр. Согласно заключению эксперта, деньги изготовлены кустарным способом. пресс-служба ФСБ по региону

В региональном управлении правоохранительных органов уведомляет СМИ, что на территории административного центра пресечен канал незаконного изготовления и сбыта поддельных денежных средств. Фигуранта расследования поймали с поличным. У мужчины на месте инцидента оперативники и изъяли 50 пачек по 100 купюр номиналом пять рублей. В настоящее время подозреваемый помещен под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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Фото и видео: ФСБ России