ФСБ задержала жителя Орловской области за попытку вступить в ВСУ

По факту произошедшего ведется уголовное дело.

Представители ФСБ России задержали жителя Орловской области, который собирался вступить в состав украинского военизированного подразделения ВСУ, которое признано на территории России террористическим движением. Об этом сообщили сотрудники Центра общественных связей силового ведомства. Известно, что подозреваемый обращался к СБУ, а также пограничную и миграционную службы и в МИД киевского режима, от которых ему были предоставлен указания по порядку въезда на территорию Украины.

Установлено, что, являясь сторонником проукраинских взглядов, он выразил и подтвердил намерения переехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в составе указанного подразделения. ЦОС ФСБ России

В настоящее время в отношении задержанного следователем УФСБ ведется уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ. Речь идет о приготовлениях к участию в деятельности террористической организации.

ФСБ выявила в Шатуре управляемую из Украины нарколабораторию.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России