Полиция и прокуратура разыскивает молодых людей, которые подозреваются в вандализме.

Житель Чебоксар жарил сосиски на Вечном огне. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили представители полиции по Чувашии. В МВД рассказали, что ранее в аккаунте Instagram появился ролик, на котором гражданин со смехом готовит сосиски около пламени. Произошедшее назвали актом вандализма.

Организованы мероприятия по установлению и задержанию правонарушителя. Дело взято на контроль руководством МВД по Чувашии пресс-служба МВД по региону

По данному факту также ведется проверка со стороны Прокуратуры. Устанавливаются лица, причастные к вандализму у Вечного огня. По результатам оперативных мероприятий будет дана правовая оценка действиям виновных.

Две петербурженки сожгли розу в "Вечном огне" на Марсовом поле.

Видео: ВК / Дзен | Чувашия